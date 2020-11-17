هولندا : إطلاق النار على السفارة السعوديّة جاء بـ"دافعٍ إرهابي"

أفادت النيابة العامة الهولندية أمس الإثنين، بأن إطلاق النار على السفارة السعودية في مدينة لاهاي، بدافع إرهابي.
وفي 12 نوفمبر الجاري، تعرضت السفارة السعودية في لاهاي لحادث إطلاق نار. وفي اليوم نفسه، قبضت الشرطة على المنفذ دون إعلان هويته.
وأوضحت النيابة في بيان، أن مطلق النار لجأ إلى العمل الإرهابي من أجل فرض طلباته على السفارة، دون تفاصيل.
وأشارت إلى أن السلطات القضائية وجهت أيضا للمشتبه به تهم الشروع بالقتل والاعتداء على مبان خاضعة للحماية الدولية.
وأضافت أن المشتبه يبلغ من العمر 40 عاما، وبسبب الحكم عليه مسبقا بتهمة إلحاق الضرر بالسفارة، سيتم توقيفه 14 يوما إضافيا.
الأناضول
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