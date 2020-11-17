أعلنت شركة "موديرنا" اليوم، الاثنين 16 نوفمبر 2020، في بيان، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمائة".
وذكر بيان للشركة أن النتائج الأولية إستندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأمريكي وإفريقي وآسيوي)، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.
وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم تقديم طلب الحصول على ترخيص "الإستخدام الطارئ" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
سكاي نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر بلغت فعاليّته 94.5 بالمائة، شركة "موديرنا" تعلن نجاح لقاح "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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