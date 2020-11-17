ماكرون : فرنسا لن تغيّر حقها في حريّة التعبير فقط لأنه يثير الصدمة في الخارج

أبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم، الإثنين 16 نوفمبر 2020، أسفه للدعم الدولي "الخجول نسبيا" بعد الهجمات الأخيرة في بلاده، مجددا التأكيد أنّ فرنسا لن "تُغيّر" من حقّها في حرية التعبير فقط "لأنه يُثير صدمة في الخارج".

وقال ماكرون في حوار نشرته مجلّة "لوغران كونتينان": "منذ خمس سنوات،عندما قتلوا مَن كانوا يرسمون الكاريكاتور (في صحيفة شارلي إيبدو)، سار العالم بأسره في باريس ودافع عن هذه الحقوق".

وأضاف "الآن، لدينا مدرّس مذبوح، العديد من الأشخاص المذبوحين. لكن الكثير من رسائل التعزية كانت خجولة".

ويأتي تصريح ماكرون في إشارة الى قضية قتل المدرّس الفرنسي سامويل باتي في 16 أكتوبر الماضي وثلاثة أشخاص في مدينة نيس.

مونت كارلو الدولية