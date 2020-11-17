التشيك: أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التشيكية تسجيل 5 آلاف و406 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار ال24 ساعة الماضية.
أمس؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 6 اآلاف و416 حالة، بينما تبلغ الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد 117 ألفا و858 حالة، بينهم 6 آلاف و592 حالة تخضع حاليا للعلاج بالمستشفيات.
وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم /الثلاثاء/ - أنه جرى تسجيل 85 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس
على صعيد متصل، طلبت الحكومة التشيكية من مجلس النواب الموافقة على تمديد حالة الطوارئ الحالية حتى 30 ديسمبر المقبل.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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