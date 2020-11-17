ذي قار العراقية تُسجل 29 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مصدر طبي في محافظة ذي قار العراقية تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن ذلك يأتي في الوقت الذي أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية بأن البلاد لا تزال في دائرة خطر فيروس كورونا ولم تتجاوزها حتى الآن. والبيئة العراقية بأن البلاد لا تزال في دائرة خطر فيروس كورونا ولم تتجاوزها حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة العراقية حذرت - في وقت سابق - من خطورة عدم تنفيذ الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد. الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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