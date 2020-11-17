سلطان عُمان يُصدر عفوًا خاصًا عن 390 سجينًا

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، عفوا خاصا عن 390 سجينا، مدانين في قضايا مختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، عن مصدر مسؤول بشرطة عُمان أن من بين من شملهم قرار

العفو 150 سجينا أجنبيا.

ويأتي العفو عن السجناء في سلطنة عمان بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة، و"مراعاة لأسر هؤلاء النزلاء".