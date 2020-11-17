أرمينيا تسجل 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 984 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 118 ألفا و870 حالة.

ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية -على موقعها الإلكتروني- عن الوزارة أنه تعافى أيضًا 2478 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين 78 ألفًا و343 حالة.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا

الفيروس قد بلغت 1811 شخصًا، بعد تسجيل 23 وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 463 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة

مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

,يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة من حيث الإمكانيات وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.