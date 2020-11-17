وزير الخارجية الأمريكي: يجب على أمريكا وأوروبا الاشتراك معًا لمواجهة تصرفات تركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة إلى العمل بشكل مشترك لمعالجة التحركات التي تقودها تركيا في الشرق الأوسط.

وأضاف بومبيو - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، وذلك قبيل توجهه إلى تركيا - أن تصرفات تركيا الأخيرة كانت عدوانية للغاية، وذلك في إشارة إلى دعم تركيا لأذربيجان في نزاعها مع أرمينيا حول إقليم قره باغ وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر

المتوسط.ويخلو برنامج وزير الخارجية الأمريكي المعلن في تركيا من أي لقاء مع مسئولين أتراك.

وأكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، يوم الإثنين، أن عدة مئات من الجنود الأرمن فقدوا نتيجة المعارك، التي شهدها إقليم قرة باغ خلال الأسابيع الأخيرة، مع الجيش الأذربيجاني.

وقال باشينيان خلال مؤتمر صحفي، عبر الإنترنت، اليوم الإثنين: "فُقد عدة مئات من الأشخاص.

نأمل أن نجد بعضهم على قيد الحياة. بالأمس، تم العثور على رجل جريح كان قد تم إدراجه في السابق على أنه ميت".

وأضاف رئيس الوزراء الأرمني أن تبادل الأسرى سيبدأ بعد تبادل جثث القتلى، مشيرًا إلى أنه من المناسب أن يكون يوم الحداد بعد الانتهاء من تبادل جثث الضحايا.

كما أكد على أنه من المهم حل المشكلات الاجتماعية للجنود.

تجدر الإشارة إلى قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، فلاديمير بوتين، وإلهام علييف، ونيكول باشينيان، وقعوا بيانا مشتركا، في العاشر من الشهر الجاري، بشأن الوقف الكامل للأعمال القتالية في منطقة قرة باغ، التي بدأت نهاية سبتمبر الماضي.