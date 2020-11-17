روسيا تسجل 442 حالة وفاة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 442 حالة وفاة و 22410 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و 971013 إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 33931 حالة.

وتماثل 22055 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و 475904 شخصا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.

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