حركة الممرضين تدعو إلى إضراب وطني ليومين للمطالبة بالتعويض عن الأخطار المهنية

دعت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة في جميع المستشفيات، وذلك يومي 19 و20 من نونبر الجاري، للمطالبة بإنصافهم في التعويض عن الأخطار المهنية.

وجددت حركة الممرضين في بيان لمجلسها الوطني، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، اليوم الثلاثاء، التنديد بشدة بما سمتها “السلوكيات اللامهنية لبعض عناصر القوة العمومية في حق مناضليها، خلال أحداث تفريق وقفة 14 نونبر الجاري، ورفضها لكل أشكال الإهانة، والتنكيل، والمس بالكرامة، والسلامة، التي تتنافى مع الدستور”.

وأعربت الحركة أن الإضراب الوطني، الذي تعتزم خوضه بكافة المستشفيات يستثني منه مصالح الإنعاش، والمستعجلات، ومصالح كوفيد-19، والتزام المعنيين بالحراسة بما هو مستعجل فقط، مع رفعهم نسبة الإضراب.

كما هددت حركة الممرضين، وتقنيي الصحة بالمغرب بخوض إضراب تصعيدي، في الأيام المقبلة، ودعت إلى الاستعداد له.

وجددت الحركة دعوتها إلى كافة الأطر والنقابات الصحية إلى الدفاع بـ”صدق واستماتة قوية عن المطالب التمريضية العادلة، والمشروعة، وفي مقدمتها الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية”.