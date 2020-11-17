طقس الثلاثاء.. كتل ضبابية أو ضباب خلال الليل والصباح ببعض المناطق

طقس الثلاثاء.. توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتشكل كتل ضبابية أو ضباب خلال الليل والصباح فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وكذا السواحل الأطلسية الشمالية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق، وذلك مع هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالسايس، والواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 15 و20 درجة بسوس والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 20 و25 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالأطلس، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، والسفوح الجنوبية الشرقية، والواجهة المتوسطية، وما بين 25 و30 درجة بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب، والجنوب الشرقى والسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المجاورة للأطلس، وستكون ما بين 30 و35 درجة بمنطقة سوس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.