شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تكشف الحل الذي أوقف الزيادة السريعة لكورونا في ألمانيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الاثنين عن أن العزل العام الجزئي الذي فرضته بلادها في بداية نوفمبر نجح في وقف الزيادة السريعة في حالات العدوى بفيروس كورونا.

وحثت ميركل الناس على الحد من مخالطتهم للآخرين قدر المستطاع وقالت إن اجتماعا لزعماء الولايات والزعماء الاتحاديين يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني سيتخذ قرارات أكبر وأوسع لمواجهة الجائحة. وأوضحت ميركل "القيود المعمول بها حاليا لم تعكس الاتجاه لكننا كسرنا ديناميكيات حالات العدوى الجديدة". وأضافت "القيود على المخالطة هي سر النجاح".

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