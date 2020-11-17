إقصاء تركيا من صفقة مقاتلات إف 35 يمثل صدمة كبيرة لأردوغان

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن سلطات بلاده قررت تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة، مشيرا الى أن السلطات وافقت على بيع الإمارات طائرات "إف 35" الحربية.



وفي بيان له، أوضح بومبيو أن وزارة الخارجية تعتزم التصريح بشراء دولة الإمارات معدات دفاع متقدمة بقيمة 23.37 مليار دولار.

ولفت إلى أن الموافقة تشمل ما يصل إلى 50 طائرة "إف-35" لايتنينج 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة إم.كيو- 9 بي، ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.

ويعد هذا الأمر ضربة جديدة لرئيس النظام التركي رجب أردوغان، بعد اعلان واشنطن موافقتها على بيع مقاتلات من طراز "F 35" للامارات .