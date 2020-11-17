شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا 22 ألفًا و410 إصابات جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليون و971 ألفًا و13 إصابة، وأفاد بيان للمركز الروسي لمكافحة عمليات انتشار فيروس كورونا المستجد بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، بينها 5556 إصابة بدون أعراض سريرية.

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