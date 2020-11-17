شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة سبيس إكس المأهولة تلتحم بمحطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

التحمت كبسولة لشركة سبيس إكس تحمل أربعة رواد فضاء بمحطة الفضاء الدولية مساء أمس الاثنين، في أول مهمة ترسل فيها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) طاقما إلى الفضاء على متن مركبة خاصة.

والتحمت الكبسولة (ريزيليانس)، وهي من طراز كرو دراجون وتقل ثلاثة رواد فضاء أمريكيين ورائد فضاء يابانيا، بالمحطة الساعة 11:01 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة أي بعد 27 ساعة من إطلاقها على متن صاروخ فالكون 9 من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.