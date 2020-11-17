شكرا لقرائتكم خبر عن 102 إصابة جديدة بكورونا في السودان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان خلال الـ24ساعة الماضية ، 102 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 3 وفيات وأفادت وزارة الصحة السودانية فى بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 14.728 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1119 حالة وفاة ، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9.517 حالة .

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