شكرا لقرائتكم خبر عن فشل إطلاق صاروخ للفضاء بعد 8 دقائق من إقلاعه والان نبدء بالتفاصيل

أخفقت وكالة الفضاء الأوروبية "أريان سبيس" في إطلاق صاروخ "فيجا" إلى الفضاء بعد ثماني دقائق من إقلاعه من ميناء كورو الفضائي، بجويانا الفرنسية في ساعة متأخرة من يوم الاثنين.

وذكرت الشركة في بيان أنه تم تحديد انحراف في مسار الصاروخ مما أدى إلى فقدان المهمة، مضيفة أن تحقيقا في سبب الإخفاق قد بدأ.

ولم يتم الإدلاء بمزيد من المعلومات، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بشأن تلك المهمة.

وكان الصاروخ يحمل قمرين اصطناعيين.