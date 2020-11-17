الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 انتحاريين في نينوى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الثلاثاء القبض على 3 إرهابيين انتحاريين في محافظة نينوى شمال غربي البلاد.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي اليوم بثته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

وأضافت أن الموقوفين عملوا ضمن ما يسمى بـ "كتيبة الانتحاريين الانغماسيين"، مبينةً أنهم اعترفوا "خلال التحقيقات الأولية معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية ".

وأشارت إلى أنه" تم إيداع الإرهابيين في التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ومنذ إعلان بغداد هزيمة تنظيم داعش قبل ثلاث سنوات لا تزال فلوله تشن هجمات إرهابية في مناطق مختلفة بالبلاد.