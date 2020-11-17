قيادة الإمارات تهنئ سلطان عمان باليوم الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ50 المجيد.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق.

وتحتفل سلطنة عمان، غدا الأربعاء، باليوم الوطني الـ50 للبلاد، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.