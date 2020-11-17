سلطنة عمان تحتفل بأول يوم وطني تحت راية "هيثم بن طارق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل سلطنة عمان، غدا الأربعاء، باليوم الوطني الـ50 للبلاد، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.
احتفالات تأتي في ظل استراتيجية عمانية ممتدة تدعم إحلال السلام في المنطقة والعالم، والتي يسير على خطاها السلطان هيثم بن طارق.
واحتفال هذا العام باليوم الوطني العماني الـ50 يعد الأول للسلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الأمور في 11 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتتزايد معالم الاحترام العربي والدولي لمسقط في ظل سعيها دائما إلى تسوية المشكلات والصراعات عبر الحوار والطرق السلمية.
وليس أدل على ذلك من ألوان علم السلطنة؛ حيث يعبر اللون الأبيض عن إيمان الشعب العماني بالسلام والازدهار.
ويعود اعتماد اللون الأحمر في العلم العماني الذي يرمز إلى المعارك التي خاضها العمانيون لإجلاء الغزاة الأجانب من البلاد، أما اللون الأخضر فإنه يعبر عن خصوبة الأرض ومساحاتها الخضراء.
وتشكلت السياسة الخارجية العمانية وفقا لمجموعة من الثوابت والمعطيات، والتي تأتي في مقدمتها إقامة علاقات صداقة مع العالم، وتعزيز العلاقات الحسنة والمتكافئة.
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