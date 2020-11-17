صور.. قائمة أرخص 10 سيارات كهربائية ينتظرها العالم 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر عشاق السيارات الكهربائية عام 2021 بشغف، في التقرير التالي نستعرض قائمة بأرخص السيارات المنتظر طرحها.. إليك التفاصيل

ويتصدر قائمة السيارات الكهربائية الأرخص التي يتوقع طرحها لعام 2021 المقبل، موديل نيسان "أريا".



ووفق موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، فإن نيسان "أريا" الجديد، يطرح بسعر افتتاحي 40 ألف دولار، ويعمل بمحرك كهربائي نطاق سيره يصل لـ300 ميل.



وجاء ضمن القائمة طراز Vauxhall Mokka-E من ماركة "فوكسهول" البريطانية، الذي سيطرح بتكلفة 39,514 دولارا، ويعمل بمحرك كهربائي بنطاق سير يصل لـ 201 ميل.

ويشهد العام المقبل طرح طراز كهربائي من ماركة رينو، هو طراز Twingo Z.E، الذي سيطرح بمحرك كهربائي بنطاق سير قدرته 155 ميلا، ويتوفر بتكلفة 24,575 دولارا.

ومن ضمن أرخص السيارات الكهربائية التي ستطرح لعام 2021 أيضا، طراز فيات 500 بنسخته الكهربائية، الذي يأتي بمحرك نطاق سيره يصل لـ 199 ميلا، وبتكلفة 26,344 دولارا.

ومن ماركة لكزس اليابانية، يشهد عام 2021 طرح طراز UX 300e الكهربائي، الذي سيتوفر بتكلفة 57,825 دولارا، وسيعمل بمحرك نطاق سيره 250 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريات الطراز.

من بعده، ذكر موقع "هوت كارز" ضمن قائمته طراز موستانج الكهربائي Mustang Mach-E، الذي سيطرح بتكلفة تبدأ من 44 ألف دولار وسيعمل بمحرك نطاق سيره يصل لـ300 حصان.

ومن ماركة "بيوتون" الصينية، جاء ضمن القائمة طراز K-Byte الكهربائي الذي يطرح بمحرك كهربائي ينتج قوة 470 حصانا، ويتوفر بتكلفة 45 ألف دولار.

ومن ماركة بوينتون أيضا، ضمت القائمة طراز M-Byte الذي يطرح لعام 2021 المقبل، بتكلفة 45 ألف دولار من ضمن أرخص السيارات الكهربائية التي ستتوفر للعام المقبل، وسيعمل بمحرك ذو نطاق سير يصل لـ286 حصانا.

من بعده ذكر الموقع ضمن قائمته، طراز فولكسفاجن الكهربائي الجديد كليا ID.4 الذي يطرح للمرة الأولى لعام 2021 بمحرك نطاق سيره يصل لـ 250 ميلا وبتكلفة 40 ألف دولار.

اختتم الموقع القائمة، بطراز مازدا MX-30 الكهربائي الذي يطرح لعام 2021 ضمن ارخص السيارات الكهربائية، بتكلفة 35,000 دولار.



