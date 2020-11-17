الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الثلاثاء إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية نفذت "عمليات جوية بالغة الدقة" خارج ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي وسط صراع مستمر منذ قرابة أسبوعين. وقال رئيس الوزراء أبي أحمد اليوم الثلاثاء إن مهلة مدتها ثلاثة أيام لاستسلام قوات تيجراي الخاصة والميليشيات المتحالفة معها قد انتهت. وقال أبي على فيسبوك "بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم تنفيذ الإجراء الحاسم الأخير لإنفاذ القانون في الأيام المقبلة". ولم يرد تعليق من قادة تيجراي.

كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا تنفذ ضربات جوية في تيجراي وأبي أحمد يقول مهلة الاستسلام انتهت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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