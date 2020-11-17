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الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودا من ثماني حالات في اليوم السابق.

 

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وذكرت أيضا أنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، نزولا من 14 حالة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

 

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 86361 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

 

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