تركيا تتلقى صفعة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب "إف – 35"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقت تركيا صفعة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد أن قررت واشنطن بالأمس القريب عدم بيع المقاتلات المتطورة " إف – 35 " لتركيا.



وكذلك قرر البنتاجون استبعاد تركيا من اجتماعات المائدة المستديرة السنوية للمجلس التنفيذى لبرنامج إنتاج المقاتلات " إف – 35 " الذي يضم كل الشركاء الدوليين للولايات المتحدة فى إنتاج هذه الطائرة.

وكانت تركيا – وهى عضو فى حلف شمال الأطلنطى – تطمع من وراء تلك الشراكة في شراء المقاتلات الأمريكية " إف – 35 " بأسعار تفضيلية باعتبارها شريكة فى برنامج تطوير تلك المقاتلة وذلك بإجمالي مئة مقاتلة، فضلا عما تعلقه أنقرة على هذا المشروع كمظهر دعائي لها كشريك لمنتجي السلاح الكبار فى العالم.

وأضاف الخبراء أن الإسهام التركي في برنامج إنتاج مقاتلات " إف – 35 " يعد هامشيا ولا علاقة له بتكنولوجيا تلك المقاتلة التي تعد سيدة مقاتلات الجيل السادس.+