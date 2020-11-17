شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد الدولي» يقر 52 مليون دولار لمساعدة جنوب السودان في مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيروبي: رويترز قال صندوق النقد الدولي، إنه أقر تسهيلاً بقيمة 52.3 مليون دولار لجنوب السودان للمساعدة في الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء «كورونا». وقال الصندوق في بيان في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، «تسببت الجائحة وأسعار النفط في ضرر اقتصادي خطير أفضى إلى تراجع حاد للنمو في جنوب السودان وعكس بعض المكاسب المبكرة للاستقرار السياسي».

كانت هذه تفاصيل خبر «النقد الدولي» يقر 52 مليون دولار لمساعدة جنوب السودان في مواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.