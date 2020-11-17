شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 يضرب ساحل سومطرة الإندونيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا- وام ضرب زلزال قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، الثلاثاء، قبالة ساحل سومطرة الغربية في إندونيسيا.

وقالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن الزلزال وقع على مسافة 100 كيلومتر من اليابسة وعلى عمق 10 كيلو مترات، مشيرة إلى أنها لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية «تسونامي» بعد الزلزال.



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