شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار «أيوتا» المدمر يبدأ اجتياح نيكاراجوا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيكاراغوا-أ.ف.ب

بدأ إعصار «أيوتا» المصنّف إعصاراً من الفئة الخامسة القصوى، مساء الاثنين، باجتياح الساحل الشمالي لنيكاراجوا المطلّ على البحر الكاريبي، ترافقه رياح كارثية وأمطار غزيرة وعواصف مدمّرة، بحسب ما أعلنت الأرصاد الجوية في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية في معهد «إنيتير» مارسيو باكا، خلال مؤتمر صحفي، إنّ عين الإعصار «تلامس في الوقت الحالي أطراف ساحل هولوفر» الواقع على بعد حوالى 40 كلم من مدينة بيلوي الساحلية.

ويسلك «أيوتا» المسار نفسه الذي سلكه قبل 15 يوماً «إيتا»، الإعصار الذي صنّف يومها من الفئة الرابعة وخلّف أكثر من 200 قتيلاً وألحق دماراً واسعاً في أمريكا الوسطى.

وكان المركز الأمريكي للأعاصير ومقرّه ميامي حذّر من أنّ «أيوتا» الذي ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها القصوى إلى 260 كلم/ساعة يمثّل «تهديداً مميتاً» لأمريكا الوسطى.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية الأمريكيون من أنّ «أيوتا»، الإعصار الثالث عشر الذي يضرب أمريكا الوسطى هذا العام، يهدّد مناطق في هندوراس ونيكاراجوا بـ«أمطار غزيرة» و«رياح عاتية جداً» و«فيضانات ساحلية خطيرة».

وتحسّباً لهذا الإعصار المدمّر أجلت السلطات عشرات آلاف السكان من ديارهم في نيكاراجوا وهندوراس وجواتيمالا، علماً بأنّ هؤلاء لم يتعافوا بعد من التداعيات المدمّرة لـ«إيتا» الذي كان إعصاراً أقلّ قوة من «أيوتا» حين بدأ باجتياح اليابسة (إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس فئات). بدورها، أعلنت السلفادور حالة التأهب القصوى لمواجهة «أيوتا».

وشرّد الإعصار «إيتا» مئات آلاف السكان وألحق أضراراً جسيمة بالبنى التحتية وقدّرت إحصاءات رسمية أعداد الذين تضرّروا من جرائه بحوالي 2,5 مليون شخص.

وما يزيد من خطورة الإعصار «أيوتا» أنّ الأمطار الطوفانية التي سيتسبب بها ستهطل على أراض لا تزال مشبعة بالمياه وعلى سكّان لم ينهضوا بعد من الأضرار التي ألحقتها بهم الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن مرور «إيتا».