شكرا لقرائتكم خبر عن يونس محمود رئيساً لنادي الجامعة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

فاز قائد منتخب العراق الأول السابق لكرة القدم يونس محمود برئاسة الهيئة الإدارية لنادي الجامعة الرياضي في الانتخابات التي جرت على قاعة أكاديمية التراث في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد أن حصل على 63 صوتاً مناصفة مع زميلته سميرة عبد الرسول.

وفاز بعضوية إدارة نادي الجامعة كل من علي مسير الذي حصل 56 صوتاً وسميرة عبد الرسول التي نالت 63 صوتاً وعلي فليح الذي فاز بـ 53 صوتاً، بينما حصل زياد طارق، على 52 صوتاً واثير عبد الكريم 48 صوتاً. كما فاز بعضوية إدارة النادي كل من علي عبيد وزياد طارق وولاء طارق.

ويعد نادي الجامعة من الأندية الأهلية التي تأسست حديثاً، وشكل فريقاً لكرة القدم يلعب ضمن دوري الدرجة الأولى ويشرف على تدريبه لاعب المنتخب العراقي السابق سامر سعيد.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن تأسيس نادي الجامعة في هذا الوقت هو لسحب الدعم المالي الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية إلى الهيئة الإدارية لنادي الطلبة ومنحه إلى نادي الجامعة.

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