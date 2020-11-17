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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالدي على أغلفة صحف كاتالونيا بدون لعب

الشارقة : ضمياء فالح

عبر مراقبون عن دهشتهم من احتلال لاعب أكاديمية لاماسيا الظهير أليخاندرو بالدي (17 عاماً) غلاف الصحافة الكاتالونية قبل أن يلعب مباراة واحدة مع الفريق الأول لبرشلونة بل حتى الرديف أيضاً، وطالبت وسائل الإعلام الكاتالونية في تقريرها ببيع جونيور فيربو في يناير، لتعزيز الميزانية وجلب بالدي مكانه عاجلاً وليس آجلاً .

وكان فيربو قد انتقل لبرشلونة من ريال بيتيس في 2019 مقابل 18 مليون يورو بالإضافة الى 12 مليون يورو مكافآت مشروطة وهذه صفقة لم يعد برشلونة يتحملها بعد الأزمة المالية وربطته تقارير بانتر ميلان .

ولم يلعب فيربو سوى 28 دقيقة هذا الموسم أمام فيرينكفاروس واليوفنتوس أوروبيا ويدرك أنه عبء على النادي وجاء غلاف بالدي ليؤكد هذا، وطلب المدرب كومان من بالدي التمرن مع الفريق الأول بجانب بيدري (17 عاماً) رغم وجود ألبا والظهير الجديد ديست .

يتميز بالدي بسرعته على استرجاع الكرة ولياقته البدنية المميزة والتي دفعت والده ساليو للطلب منه التركيز على ألعاب القوى بدلاً من الكرة لكن شقيقه الأكبر ايدي ساعده على إختيار الكرة . دخول بالدي المجال الكروي كان طريفا جدا إذ لعب شقيقه ايدي في فريق سان مارتي كاندال المحلي فئة 7 سنوات مباراة وأصيب وخرج ، كان بالدي حينها عمره 4 أعوام وجالساً في المدرجات مع والدته لكنه نزل ليلعب مكان شقيقه رغم فارق السن .

في عمر 8 سنوات خطفه إسبانيول الذي تحرك أسرع من غريمه المحلي برشلونة لكن سرعان ما سحب برشلونة البساط من إسبانيول وألحق بالدي بأكاديميته، كان بالدي يحب تسجيل الأهداف للمتعة شأنه في ذلك شأن كل المدافعين الإسبان الذين يستغلون سرعتهم في هجمة مرتدة وكان من المقرر أن يبدأ بالدي مشواره مع الفريق الرديف مطلع العام لكن في حال بيع فيربو في يناير سيحرص كومان على استدعائه لمباريات كأس الملك أثناء إراحة ألبا .

وعلق خبير الناشئين الأسبان ألبرت روج عن موهبة الظهير : «السرعة وحدها مهمة جداً ولكن السيطرة على الكرة مع السرعة وتشكيل خطر على مرمى الخصم أفضل . برشلونة محظوظ لأن لديه في أكاديميته مثل هذا المنتج، ظهير اسمه أليخاندرو بالدي».