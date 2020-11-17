شكرا لقرائتكم خبر عن زوما ملك الدفاع الهوائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثبت مدافع تشيلسي الفرنسي كيرت زوما، بأنه ملك الدفاع في الهواء في عموم القارة الأوروبية هذا الموسم بنسبة نجاح 96.3 في المئة في دراسة شملت 100 لاعب، ونجح زوما في تخليص الكرة بتسديدة رأسية 26 مرة من أصل 27 يليه الألباني بيرات جيمستي ظهير أتالانتا الإيطالي بنسبة نجاح 95.7 في المئة (تخليص الكرة 22 مرة من 23 ).

وعلى الرغم من بدايته المتأرجحة هذا الموسم مع مانشستر يونايتد نجح المدافع الإنجليزي هاري ماجواير في حصد المركز الثالث بنسبة نجاح 90 في المئة (27 من 30 تسديدة هوائية) متفوقاً على الفرنسي رافائيل فاران نجم ريال مدريد الأسباني الرابع، الذي بلغت نسبة نجاحه 88 في المئة (22 من أصل 25 )، وفي المركز العاشر حل ييري مينا نجم ايفرتون حالياً وبرشلونة سابقاً بنسبة نجاح 86.2 في المئة.

كانت هذه تفاصيل خبر زوما ملك الدفاع الهوائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.