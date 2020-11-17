شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثجيت يطالب بعودة التبديلات الخمس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا بعودة التبديلات الخمس في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز «إنصافاً لمدربي الأندية، واعترف ساوثجيت الذي سجل بن شيلويل لاعب تشيلسي آخر إصابات تشكيلته بازدحام الجدول وشعور لاعبي الأندية بالإرهاق ناهيك عن عدم وجود عطلة شتوية هذا الموسم واضاف:« البطولات المحلية الأوروبية الأخرى اعتمدت التبديلات الخمسة وننافس في الصعيد الدولي بتبديلات خمسة لكن الأندية لا تملك هذا الخيار. يجب أن أكون منصفاً وأتفهم شعور مدربي الأندية، فاللاعبون عندي هم لاعبوهم في المقام الأول وعلينا أن نوحد جهودنا لضمان سلامة اللاعبين والتخفيف من الإصابات».

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