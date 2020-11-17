عاجل| انفجار في إسرائيل وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

ذكرت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، أنَّ انفجار في مصنع للمعادن في مدينة أسدود جنوبي إسرائيل، أسفر عن قتيلين حتى الآن.
وكانت قناة "العربية"، قد أعلنت قبل قليل، عن وقوع قتلى وجرحى بانفجار في مصنع للمعادن في مدينة أسدود جنوبي إسرائيل.
ورجحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فرضية انفجار اسطوانات غاز في مصنع المعادن بمدينة أسدود.
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