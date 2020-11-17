حبس مستريح متهم بالاستيلاء على 70 مليون جنيه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس موظف بقطاع الكهرباء 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على عدد من أهالي قرية منا صافور في 70 مليون جنيهًا.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود 12 بلاغا من أهالي قرية منا صافور بديرب نجم، اتهموا فيه أحد أبناء القرية بالنصب عليهم والتحصل منهم على ملايين الجنيهات.

جرى ضبط المتهم، وتبين أنه نصب على الأهالي في أكثرمن 70 مليون جنيه، بزعم توظيفها مقابل 50% من قيمة الأرباح، وذلك على مدار 4 سنوات، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.