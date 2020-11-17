تشييع جثمان الشهيد اللواء ياسر عسر بمسقط رأسه بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ينتظر المئات من أهالي قرية مشتهر بطوخ، اليوم الثلاثاء، تشييع جثمان شهيد الواجب اللواء ياسر عسر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذي استشهد إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو تابعة للنقل والمواصلات، أثناء التعامل مع حريق داخلها، بمنطقة وسط البلد، وجرى انتشال جثة الضابط ونقلها إلى مستشفى الشرطة.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الوقف بالقرية عقب صلاة الظهر، تمهيدًا لدفنه بمقابر العائلة.