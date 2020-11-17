وزير البترول يبحث مع سفير أستراليا تأثير كورونا على سوق الغاز العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع جلين مايلز السفير الأسترالي في مصر، خلال لقاء عبر تقنية الفيديوكونفرانس، أوضاع سوق الغاز العالمي ومستويات الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها في ضوء التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على أسواق الطاقة العالمية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة نشاط التعدين فى مصر وآخر تطورات أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن هناك عدة شركات عالمية تقدمت بعروض للمشاركة في المزايدة العالمية للذهب التي طرحتها مصر مؤخراً، وأنه يجري حالياً تقييم هذه العروض تمهيداً للإعلان الرسمي عن نتيجة المزايدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى آخر مستجدات أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط عقب توقيع الدول الأعضاء على ميثاق المنتدى، مؤكدا الدعم القوي الذي يحظى به من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره المهم في توطيد أواصر التعاون بين أعضائه.

كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات أسواق الغاز المسال العالمية وأسعاره التي شهدت تعافياً خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، أكد السفير الأسترالي اهتمام الشركات الأسترالية بالاستثمار في قطاع التعدين في مصر والمشاركة في المزايدات العالمية التي تطرحها مصر في مجال الثروة المعدنية، وانضمام شركات جديدة بجانب شركة سنتامين العاملة في منجم السكري.

وأوضح أن بلاده تتابع التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاعا البترول والتعدين في مصر والتي فتحت شهية الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وأشاد السفير بتوقيع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعد نموذجاً إيجابياً للتعاون الإقليمي ودوره الهام في تلبية احتياجات أوروبا لموارد طاقة إضافية، مثمناً الدور الذي تلعبه مصر في هذه المبادرة.

ووجه السفير الأسترالي الدعوة لوزير البترول والثروة المعدنية لحضور مؤتمر التعدين الدولي بأستراليا والذي سيعقد هذا العام من خلال تقنية الفيديوكونفرانس بمشاركة أكثر من 250 شركة تعدين عالمية.