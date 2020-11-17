ضبط "حشيش وبانجو" في حملة أمنية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران: شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت تجار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ أحكام. وأسفرت الحملة عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 8 كيلو جرام، وكمية من جوهر الحشيش تزن 200جرام. جرى تحرير المحاضر اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة.

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