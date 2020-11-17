محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:
قدم محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، مقترحًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بنقل الدواوين والمصالح الحكومية إلى مدينة السادات، بهدف تخفيف الضغط والزحام عن مدينة شبين الكوم عاصمة المنوفية.
وقال "أبو ليمون" اليوم الثلاثاء، أن المُقترح سيفتح الباب لتعمير الظهير الصحراوي لمحافظة المنوفية، وتوفير فرص عمل للشباب في مدينة بِكر تحتاج لأفكار جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقترح لتحويل "السادات" عاصمة إدارية للمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.