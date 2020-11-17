مقترح لتحويل "السادات" عاصمة إدارية للمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

قدم محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، مقترحًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بنقل الدواوين والمصالح الحكومية إلى مدينة السادات، بهدف تخفيف الضغط والزحام عن مدينة شبين الكوم عاصمة المنوفية.

وقال "أبو ليمون" اليوم الثلاثاء، أن المُقترح سيفتح الباب لتعمير الظهير الصحراوي لمحافظة المنوفية، وتوفير فرص عمل للشباب في مدينة بِكر تحتاج لأفكار جديدة.