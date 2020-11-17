أرباح بنك ناصر الاجتماعي ترتفع 32% العام المالي الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت أرباح بنك ناصر الاجتماعي خلال العام المالي الماضي بنسبة 32% مقارنة بالعام المالي السابق له، بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء من وزارة التضامن الاجتماعي التابع لها البنك.

وقال نيفين القباج، وزيرة التضامن، في البيان إن البنك شهد ارتفاعًا في معدلات النمو بجميع قطاعات الأعمال، على الرغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا.

وارتفعت أرباح البنك إلى مليار و427 مليون جنيه مقابل مليار و81 مليون جنيه للعام المالي الأسبق بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32% وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.

وقالت الوزيرة إن ميزانية البنك ارتفعت إلى مبلغ 22 مليارًا و247 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020، مقارنة بالعام المالي الأسبق التي بلغت 17 مليارًا و871 مليون جنيه بنسبة نمو 24%.

كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16مليارًا و 118 مليون جنيه مقابل 12 مليارًا و517 مليون جنيه بنسبة تطور 29%.

وبحسب القباج بلغ إجمالي ودائع العملاء 8 مليارات و755 مليون جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30/6/2019 بمبلغ 6 مليارات و371 مليون جنيه بنسبة زيادة 37%.

وأرجعت الوزيرة هذه الزيادة إلى طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء، بالإضافة إلى إعتماد قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020.

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، في البيان إن خلال اجتماع مجلس إدارة البنك، تمت الموافقة المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بالبنك، كما ناقش طرح منتجات جديدة للبنك من بينها منتج الهبة المشروطة ومنتج إدارة الأملاك بالنيابة عن الغير، إلى جانب مناقشة تأثير المتغيرات في أسعار العائد بالسوق المصرفي.

ويقدم البنك مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار لتتناسب مع جميع فئات المجتمع، وبدوريات صرف متنوعة سواء شهري أو ربع سنوي أو سنوي، بحسب عشماوي