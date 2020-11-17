"كورونا" يحوّل عمدة بلديّة إيطاليّة إلى راعي أغنام

قرر عمدة بلدية إيطالية مساعدة أحد مواطني قريته المصاب بفيروس كورونا بالإعتناء بأغنامه بدلاً منه.

بدأ الأمر عندما وجد جاسبارى جيانكالوني، رئيس قرية بتروسينو بجزيرة صقلية، نفسه مسؤولا عن أغنام لمدة يوم كامل بعد إصابة مواطن بالقرية وعائلته بالكامل بكورونا.

ويبدو أن عمدة بتروسينو لم يجد طريقة أفضل لمساعدة راعي الغنم أنطونيو، سوى القيام برعي أغنامه حتى ولو ليوم واحد فقط، وفق ما نقله موقع "العين" الإخباري عن موقع "TGCOM24" الإيطالي.

ونشر العمدة عبر صفحته الشخصية على "فايسبوك" التدوينة التالية "تجدوني اليوم بين الغنم والحملان والماعز لأن أنطونيو الراعي طلبني وهو يائس للغاية خوفا على أغنامه، بعد علمه أنه مصاب وعائلته بأكملها بالفيروس التاجي".