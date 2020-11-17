أحمد ونيّس : الخطوة التاريخيّة التنظيميّة للمحادثات الليبيّة في تونس نجحت ومازالت العقد السياسيّة والمذهبيّة

وفي هذا الإطار، قال الدبلوماسي السابق، أحمد ونيّس في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الإثنين 16 نوفمبر 2020، إنّ الخطوة التاريخية التنظيمية نجحت ومازالت العقد السياسية والمذهبية قائمة لأنّ القوى المسؤولة على الحرب الأهليية لم تصفّ حساباتها بعد ولعبت دور المعرقل رغم وجود أغلبية للمرور إلى الحل البديل، وفق قوله.
وأضاف ونيس إنّ الغاية من المحادثات الليبية الأخيرة كان الإتفاق على الإطار لتنصيب حكومة تنفيذية جديدة ورئيس ونائبيه يمثلون المناطق الليبية الثلاث خلافا لكل من حكموا ليبيا منذ سنة 2014
وأوضح أنّ أحزابا وقوى سياسية قائمة كانت مسؤولة على الحرب الأهلية في ليبيا إتفقت على تقديم ترشيح وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باش آغا لتشكيل الحكومة وعقيلة صالح رئيسا على أن يختار نائبيه.
وتابع الدبلوماسي السابق أنّ أغلب المشاركين في المحادثات أكّدوا أنّ الأسماء المقترحة لا يمكن أن تعود إلى سدّة الحكم حتى تكون مرحلة إنتقالية وإنتخابية صافية، مضيفا أنه يجب الإستغناء عنهم وذلك كان من أهم أهداف إجتماع تونس.
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