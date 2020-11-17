أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد أن السلطات ستعيد فرض قيود تهدف لمكافحة إنتشار فيروس كورونا، إبتداء من 17 نوفمبر الحالي.
وقال جراد في بيان له "إن الإجراءات ستشمل إغلاق القاعات الرياضية والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه وأسواق السيارات المستعملة، والحد من ساعات عمل بعض المتاجر".
وأضاف "إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى التصدي للمرحلة المقلقة التي تمر بها البلاد من حيث تطور الوضع الوبائي".
وبموجب هذه القيود، ستغلق أنشطة مثل المقاهي والمطاعم وقاعات الحلاقة ومتاجر الألعاب من الساعة الثالثة مساء، حسب التوقيت المحلي للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر من بينها إغلاق المقاهي والمطاعم، الجزائر تتّجه نحو إعادة فرض قيود "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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