11 ألفًا و968 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، إنه تم تسجيل 11 ألفًا و968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 557 ألفًا و657 حالة.

وأضاف ستيبانوف - وفق ما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - أن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 516 طفلًا و565 من العاملين في القطاع الصحي بأوكرانيا.

وأوضح، أنه تم تسجيل 159 حالة وفاة جديدة ، فيما تماثل 6786 شخصًا للشفاء، وتم نقل 1610 حالات إلى المستشفيات لتلقي العلاج.. مشيرًا إلى أن العاصمة (كييف) سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة أوديسا وتشيركاسي تليها زابوريزهيا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية

في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

,يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة من حيث الإمكانات وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.