3519 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 3519 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أكبر حصيلة يومية.
ذكرت بوابة البيانات الرسمية الموحدة -وفقًا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الثلاثاء- أن نتيجة 44% من الفحوصات كانت إيجابية في أعلى نسبة منذ
وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 101 ألف و770 شخصًا فيما تعافى 30 ألفًا و300 بزيادة قدرها 942 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها عددًا قياسيًا للوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بلغ 152 شخصًا، منوهة بأنه لا يزال هناك 5353 مريضًا يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات، من بينهم 288 في وحدات العناية المركزة.
وشهدت العاصمة صوفيا أكبر عدد من الإصابات الجديدة تليها بلوفديف وبلاجويفجراد.
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