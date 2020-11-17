أطباء بلا حدود: لا يوجد استنتاجات نهائية حول فعالية لقاح كورونا الأمريكي

أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن استخلاص استنتاجات نهائية حول فعالية لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي طورته شركة (موديرنا) الأمريكية "سابق لأوانه" لأن المعلومات التي قدمتها غير كافية.
وذكرت المنظمة - في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء - أن الشفافية
وشددت على أن الشفافية الكاملة لبيانات التجارب السريرية والتحليلات مطلوبة قبل استخلاص النتائج حول فعالية وفائدة اللقاح.
وكانت شركة (موديرنا) قد أعلنت أن لقاحها خلال المرحلة الثالثة من التجارب، والتي شملت 30 ألف شخص، كان فعالا بنسبة 94.5٪، وتخطط الشركة لتقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع المقبل للموافقة على استخدام العقار.
ووصفت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سومية سواميناثان، في وقت سابق، المعلومات حول لقاح شركة موديرنا الأمريكية بأنها "مشجعة".
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