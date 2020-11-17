387 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية تسجيل 387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتضمن 46 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان وفقًا لصحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 97 ألفًا و739 حالة، وتعافى 92 ألفًا و767

حالة.وأشارت إلى أن هناك 4 آلاف و117 حالة نشطة في البلاد، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 855 وفاة بعد تسجيل 4 وفيات أمس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر

بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

,يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة من حيث الإمكانيات وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.