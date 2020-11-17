أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية تسجيل 387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتضمن 46 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة -في بيان وفقًا لصحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 97 ألفًا و739 حالة، وتعافى 92 ألفًا و767
وأشارت إلى أن هناك 4 آلاف و117 حالة نشطة في البلاد، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 855 وفاة بعد تسجيل 4 وفيات أمس.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشربسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
,يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة من حيث الإمكانيات وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
كانت هذه تفاصيل خبر 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.