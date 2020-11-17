166 ألفًا و45 حالة إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 11 مليونًا و202 ألفًا و980 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 166 ألفًا و45 حالة إصابة جديدة خلال الـ(24) ساعة الماضية.
ذكرت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - أن حصيلة
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
ويذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة من حيث الإمكانيات وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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