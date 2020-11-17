طوكيو تسجل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء، تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمدينة.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة بالفيروس في العاصمة إلى 35 ألفا و229 حالة.

وفي الوقت نفسه، وصل إجمالي حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان إلى 119 ألفا و557 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة طوكيو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في اليابان جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 1883.

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