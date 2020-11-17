شكرا لقرائتكم خبر عن قيود جديدة فى أمريكا لمواجهة زيادة الإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مدينة فيلادلفيا وعدة ولايات أمريكية كبيرة يوم الاثنين قيودا صارمة جديدة على التجمعات والنشاط التجاري للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يهدد بسحق أنظمة الرعاية الصحية وقتل آلاف آخرين في الأسابيع المقبلة.

وانضمت نيوجيرزي‭ ‬وكاليفورنيا وأوهايو وأكبر مدينة في بنسلفانيا إلى قائمة متزايدة من الولايات التي أعادت فرض إجراءات صارمة تهدف إلى الحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بعدما تراجعت في فترة الصيف.

ويحذر خبراء الصحة من أن موسم السفر في العطلات القادمة مع الطقس البارد سيؤديان إلى زيادة الإصابات إذ من المرجح أن يتجمع الناس في أماكن مغلقة.