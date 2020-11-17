شكرا لقرائتكم خبر عن قيود جديدة فى أمريكا لمواجهة زيادة الإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وانضمت نيوجيرزي وكاليفورنيا وأوهايو وأكبر مدينة في بنسلفانيا إلى قائمة متزايدة من الولايات التي أعادت فرض إجراءات صارمة تهدف إلى الحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بعدما تراجعت في فترة الصيف.
ويحذر خبراء الصحة من أن موسم السفر في العطلات القادمة مع الطقس البارد سيؤديان إلى زيادة الإصابات إذ من المرجح أن يتجمع الناس في أماكن مغلقة.
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