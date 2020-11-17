اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية بشكل طفيف اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 124.900 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما كانت اسعار سعر صرف الدولار ليوم امس الاثنين التي سجلت 124.850 دينار لكل 100 دولار. اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت ايضا حيث كان

سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.

وسجلت اسعار الصرف في محافظة البصرة 125.100 دينار لكل 100 دولار.

فيما سجلت اسعار الصرف في محافظة السليمانية 124.900 دينار لكل 100 دولار.

سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.وسجلت اسعار الصرف في محافظة البصرة 125.100 دينار لكل 100 دولار.فيما سجلت اسعار الصرف في محافظة السليمانية 124.900 دينار لكل 100 دولار.

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