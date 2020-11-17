مصرف النهرين الاسلامي الحكومي يباشر برفع رواتب الموظفين

باشر مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الثلاثاء ، برفع رواتب الدوائر الحكومية.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "باشر اليوم، برفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها الى المصرف". ودعا المكتب الاعلامي، كافة الموظفين إلى "مراجعة فروعه ومنافذ الدفع الالكتروني حال وصل رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب".



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